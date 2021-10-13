صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

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واشنطن (رويترز) - خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى الأخرى وقال إن اختناقات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم تقيد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 .

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، قلص صندوق النقد تقديراته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.9 بالمئة من 6.0 بالمئة، وهو التقدير الذي توقعه في يوليو بتموز. وأبقى على توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بدون تغيير عند 4.9 بالمئة.

وقلص الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى ستة بالمئة من سبعة بالمئة في توقعاته في يوليو تموز، وهو مستوى كان ينظر إليه على أنه الوتيرة الأقوى منذ 1984 .

وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني بمقدار نصف نقطة مئوية عن تقديرات يوليو تموز إلى 3.1 بالمئة، وخفض أيضا توقعاته للنمو في اليابان بمقدار 0.4 نقطة إلى 2.4 بالمئة.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام 0.2 نقطة إلى 6.8 بالمئة، وهو أسرع معدل متوقع للنمو بين اقتصادات مجموعة السبع.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الصين هذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط إلى ثمانية بالمئة وأبقى على توقعاته للنمو في الهند بدون تغيير عند 9.5 بالمئة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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