هوندا تطرح نموذجًا جديدًا لطائرتها الخاصة

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لاس فيغاس (رويترز)- طرحت شركة هوندا للطائرات يوم الثلاثاء خططًا لطائرة أعمال خفيفة جديدة يمكنها الطيران بدون توقف عبر الولايات المتحدة، حيث تتطلع الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر الخاص.

وقالت الشركة إن الطائرة ستتسع لما يصل إلى 11 شخصًا وتوفر كفاءة وقود أفضل بنسبة تصل إلى 20٪ مقارنة بالطائرات الأخرى في هذه الفئة. كشفت شركة هوندا للطائرات عن التصميم الجديد في معرض الرابطة الوطنية لطيران الأعمال في لاس فيغاس ، وهو أكبر معرض لطائرات رجال الأعمال في هذه الصناعة. ولم يضمن أن الطائرة سيتم إنتاجها أو يقدم جدولا زمنيا لتلقي الطلبات

تنتج شركة هوندا للطائرات، وهي شركة تابعة لشركة هوندا موتور اليابانية، حاليًا طائرة هوندا جيت ذات ستة مقاعد.

تأتي خطط هوندا في الوقت الذي ترتفع فيه حركة طيران الأعمال فوق مستويات ما قبل الوباء ، مع اضطرار بعض مشغلي الطائرات النفاثة للشركات إلى رفض عملاء جدد. نظرًا لجائحة كورونا، يرى المسافرون الأثرياء أن الطيران الخاص في مجموعات أصغر هو أكثر أمانًا وراحة من السفر التجاري.

(من إعداد أليسون لامبيرت في لاس فيغاس ؛ تحرير ليزا شوماكر وديفيد جريجوريو، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)



ألقى الحاضرون نظرة فاحصة بعد الكشف على طائرة هوندا جيت 2600 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في لاس فيغاس ، نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز.



ميشيماسا فوجينو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوندا للطائرات، يكشف النقاب عن طائرة هوندا جيت 2600 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز.



ميشيماسا فوجينو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوندا للطائرات، يكشف النقاب عن طائرة هوندا جيت 2600 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز.



ميشيماسا فوجينو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوندا للطائرات، يكشف النقاب عن طائرة هوندا جيت 2600 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز.