أسهم اليابان تهبط مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

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طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، في حين تصدر سهم جيه.فرونت ريتيلنج التي تدير متاجر متعددة الأقسام الأسهم الرابحة في قطاع التجزئة بعد تحقيق أرباح قوية بدعم آمال في إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفض المؤشر نيكي 0.32 بالمئة ليغلق عند 28140.28 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 1973.83 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الشحن 3.27 بالمئة، بينما نزل مؤشر قطاع شركات صناعة الصلب 1.66 بالمئة.

كما انخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات بعدما تراجعت مثيلاتها الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر. ونزل سهم سكرين هولدنجز 2.88 بالمئة في حين نزل سهم شين-إيتسو كميكال 1.55 بالمئة.

وصعد سهم توهو للإنتاج السينمائي 3.91 بالمئة بعد إعلانها تحقيق قفزة في الأرباح بفضل إعادة فتح دور العرض ونجاح فيلمها للرسوم المتحركة "بيل".

وقفز سهم جيه.فرونت ريتيلنج 8.55 بالمئة بعدما عادت لتسجيل صافي ربح في الربع المنتهي في أغسطس آب بعدما تكبدت خسائر على مدى ربعين.

وارتفع سهم إستان ميتسوكوشي هولدنجز 3.62 بالمئة، وصعد سهم إتش 2 أو ريتيلنج 2.11 بالمئة وزاد سهم تاكاشيمايا 1.3 بالمئة حتى بعد خفض الشركة لتوقعاتها السنوية بسبب ضعف الطلب.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم نيبون بينت 7.13 بالمئة بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح بفعل زيادة التكاليف، فضلا عن تباطؤ المبيعات لشركات صناعة السيارات التي خفضت الإنتاج بفعل نقص الرقائق.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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