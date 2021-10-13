استبعاد روسيا من اجتماع 30 دولة لمحاربة برامج الفدية الخبيثة وجرائم الإنترنت

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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن روسيا لم تُوجه إليها دعوة لحضور اجتماع افتراضي تشارك فيه 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة التهديدات المتزايدة من برامج الفدية الخبيثة والجرائم الإلكترونية الأخرى.

يقول خبراء الأمن الإلكتروني في القطاع الخاص إن الكثير من عصابات برامج الفدية تمارس نشاطها انطلاقا من أوكرانيا وروسيا. ويقول بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين إن عصابات برامج الفدية الروسية تعمل بموافقة ضمنية من الكرملين، لكنها لا تخضع للسيطرة الحكومية المباشرة.

ينعقد الاجتماع على مدار يومين، ويشتمل على ست جلسات حول موضوعات من بينها التصدي لإساءة استخدام العملة الافتراضية في غسل مدفوعات الفدية، وملاحقة مجرمي برامج الفدية، واستخدام الدبلوماسية لمكافحة البرامج الخبيثة، ومساعدة الدول على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه الهجمات، بحسب المسؤول في الإدارة الأمريكية.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تقود أربع دول من بينها الهند وأستراليا وألمانيا وبريطانيا مناقشات حول مواضيع مثل أوجه الخلل والعملة الافتراضية والدبلوماسية. ومن الدول الأخرى المشاركة كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان وأوكرانيا وأيرلندا وإسرائيل وجنوب إفريقيا إضافة للاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة "نجري مناقشات نشطة مع الروس، لكن، في هذا المنتدى بالذات، لم تتم دعوتهم للمشاركة"، مضيفا أن هذا لا يمنع مشاركة روسيا في مناسبات في المستقبل.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتعامل مباشرة مع روسيا في قضية برامج الفدية الخبيثة في إطار مجموعة "خبراء الولايات المتحدة والكرملين" التي يقودها البيت الأبيض وأنشأها الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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