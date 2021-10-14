ارتفاع معدلات الانتحار بين الأطفال اليابانيين خلال جائحة كورونا

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فتى وفتاة يرتديان أقنعة واقية ينظران عبر سور متنزه أومي أوربان سبورتس، الذي يستضيف بطولات كرة السلة 3 × 3، بعد يوم من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طوكيو، اليابان، 24 يوليو / تموز 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة التعليم اليابانية أن حالات انتحار الأطفال في اليابان هي الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود.

نظرًا لأن جائحة كورونا أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية العام الماضي، تم تسجيل 415 طفلاً من سن المدرسة الابتدائية إلى الثانوية على أنهم انتحروا، وفقًا لمسح وزارة التعليم.

وذكرت صحيفة أساهي يوم الخميس أن الرقم زاد بنحو 100 عن العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 1974.

الانتحار له تاريخ طويل في اليابان كطريقة لتجنب الشعور بالخزي أو العار، وقد تصدرت معدلات الانتحار مجموعة الدول السبع منذ فترة طويلة، لكن الجهد الوطني أدى إلى انخفاض الأرقام بنسبة 40٪ تقريبًا على مدار 15 عامًا، بما في ذلك 10 سنوات متتالية من التراجع عن عام 2009.

زادت حالات الانتحار في عام 2020 خلال جائحة كورونا بعد عقد من التراجع، مع ارتفاع عدد النساء اللائي ينتحرن وسط الضغط العاطفي والمالي الناجم عن جائحة كورونا، على الرغم من أن عددًا أقل من الرجال انتحر.

قالت وزارة التعليم إن رقما قياسيا بلغ أكثر من 196127 تلميذا في المدارس تغيبوا لمدة 30 يوما أو أكثر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK عن مسؤول في وزارة التعليم قوله إن النتائج أظهرت أن التغييرات في البيئة المدرسية والمنزلية بسبب الجائحة كان لها تأثير كبير على سلوك الأطفال.

(من إعداد جو مين بارك ، تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)