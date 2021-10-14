اليابان تحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

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رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثًا كيشيدا فوميئو يصل إلى مقر إقامته الرسمي في طوكيو، اليابان في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - ستحل اليابان برلمانها يوم الخميس، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة نهاية الشهر ستضع رئيس الوزراء الجديد كيشيدا فوميئو في مواجهة معارضة غير شعبية في معركة بشأن من يمكنه إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب جائحة كورونا بشكل أفضل.

أظهرت استطلاعات الرأي أن كيشيدا يتمتع بدعم شعبي معقول بعد 11 يومًا من عمله، وهو يبشر بالخير لهدفه في الحفاظ على أغلبية في مجلس النواب لحزبه الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو.

وقال كيشيدا للصحفيين المجتمعين في مكتبه ”أريد استخدام الانتخابات لأخبر الناس بما نحاول القيام به وما نهدف إليه“.

قال كيشيدا وهو يتأمل في الأيام الـ 11 الماضية: ”كان لدي جدول أعمال مزدحم للغاية ولكن الغريب أنني لا أشعر بالتعب - أشعر بالرضا“.

سيرغب الناخبون في رؤية حكومة لديها خطط لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الوباء وإعادة بناء الاقتصاد. أظهر استطلاع أجرته صحيفة سانكي مؤخرًا أن حوالي 48% يقولون إنهم يريدون أن تعمل إدارة كيشيدا على التعامل مه فيروس كورونا في الغالب، يليها الانعاش الاقتصادي والتوظيف.

يروج حزب كيشيدا لضغطه من أجل تدابير فيروس كورونا بما في ذلك توفير الأدوية المضادة للفيروس عن طريق الفم هذا العام، بالإضافة إلى رؤيته لتحقيق ”رأسمالية جديدة“ تركز على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة.

كما دعا الحزب الحاكم إلى زيادة حادة في الإنفاق الدفاعي لاكتساب القدرة على تدمير الصواريخ الباليستية، وسط الموقف الحازم المتزايد للصين بشأن تايوان.

سلط أكبر حزب معارض، وهو الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني بقيادة إيدانو يوكيو ، الضوء على قضايا مثل دعمه للزواج من نفس الجنس وألقاب مختلفة للأزواج.

لا يزال الحزب الليبرالي الديمقراطي محافظًا اجتماعيًا، وبينما تم إحراز تقدم في حقوق المثليين في المجتمع، قال كيشيدا إنه لا يؤيد الزواج من نفس الجنس.

التحدي الأكبر الذي يواجه الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني هو انخفاض معدلات الدعم. أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة أساهي شيمبون اليومية أن 13٪ فقط كانوا يخططون للتصويت لهم، وهي نسبة أقل بكثير من 47٪ للحزب الليبرالي الديمقراطي.

ستبدأ الحملة الانتخابية رسميًا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، يليها التصويت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المتوقع أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا مساء الخميس.

(من إعداد أنطوني سلودكوفسكي. تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)