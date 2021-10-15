نيبون ستيل تقاضي تويوتا وباوشان لانتهاك براءات الاختراع

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صورة لخط إنتاج مصنع كيميتسو للصلب التابع لشركة نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن في كيميتسو، محافظة تشيبا، اليابان، 31 مايو/ أيار 2018. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قالت نيبون ستيل ، أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان ، يوم الخميس إنها رفعت دعاوى قضائية بشأن انتهاك براءات الاختراع ضد شركة تويوتا موتور وشركة باوشان للحديد والصلب الصينية (باوستيل) أمام محكمة في طوكيو.

وقالت نيبون ستيل في بيان إنها تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 20 مليار ين (176 مليون دولار) من كل شركة، زاعمة أن الشركتين انتهكتا براءات اختراعها الخاصة بصفائح الفولاذ الممغنطة غير الموجهة التي تُستخدم في السيارات الكهربائية.

وقالت تويوتا في بيان لرويترز إن الدعوى ”مؤسفة للغاية“ وإنها لم تجد أي قضايا تتعلق بانتهاك براءات الاختراع قبل أن توقع اتفاق توريد مع شركة صناعة الصلب.

وقالت باوستيل إنها لا تتفق مع مزاعم نيبون وستدافع ”بحزم“ عن حقوقها ومصالحها.

في دعوى قضائية نادرة ضد عميلها الرئيسي ، قدمت نيبون ستيل أيضًا التماسًا لإصدار أمر قضائي أولي يمنع شركة تويوتا من تصنيع وبيع المركبات التي تعمل بمحركات والتي تستخدم ألواح الصلب الكهربائية التي يُزعم أنها تنتهك براءات اختراعها.

قال متحدث باسم نيبون ستيل: ”إن ألواح الصلب الكهربائية مواد لا غنى عنها لكهربة السيارات وهي واحدة من منتجاتنا الرئيسية التي تهدف إلى المساعدة في إزالة الكربون عن السيارات والمنتجات الكهربائية ومحطات الطاقة“.

وقالت إن خامس أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم من حيث الإنتاج قررت اتخاذ إجراءات قانونية لأنها لا تستطيع التوصل إلى حل من خلال المناقشات مع الشركتين.

وأضاف المتحدث أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها نيبون ستيل دعوى قضائية بشأن انتهاك براءات الاختراع ضد شركة تويوتا.

وامتنعت شركة صناعة الصلب عن إعطاء مزيد من التفاصيل، بما في ذلك أسماء منتجات تويوتا وحجم مبيعاتها.

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