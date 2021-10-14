ارتفاع الأسهم اليابانية اقتداء بصعود ناسداك

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا التي اقتدت بما حققته سوق ناسداك من مكاسب وكان سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق أكبر مصدر لصعود المؤشر نيكي.

وصعد المؤشر نيكي 1.46 بالمئة ليغلق عند 28550.93 نقطة بعد هبوطه جلستين متتاليتين. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 1986.97 نقطة.

وكان المؤشران ناسداك ستاندرد اند بورز 500 ارتفعا الليلة الماضية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يبدأ تقليص الدعم الذي أتاحه خلال جائحة كوفيد-19 للاقتصاد الأمريكي الأمر الذي أثار الآمال في انتعاش اقتصادي.

غير أن المخاوف من التضخم استمرت وأدت إلى انخفاض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 5.18 في المئة وسهم نظيرتها أدفانتست 3.83 في المئة.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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