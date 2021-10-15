الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار والسندات الأمريكية

أخبار اليابان





(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوي لها في نحو شهر يوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، فيما سمح للمستثمرين بالتحول إلى المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1796.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1746 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر ايلول عند 1800.12 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولار.

وتجاهل الذهب إلى حد بعيد أيضا فيما يبدو بيانات أسبوعية جيدة بشأن سوق العمل الأمريكية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1051.78 دولار، أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس آب، بينما زاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2136.18 دولار. وسجل كل من الفضة والبلاديوم في وقت سابق أعلى مستوى له في شهر.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html