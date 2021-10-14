نادال المبتلى بالإصابات لا يعرف موعد عودته للمباريات

أخبار اليابان





(رويترز) - يقول رفائيل نادال إنه لا يعرف موعد عودته للمباريات حيث يعكف حاليا على التعافي من إصابة متكررة في القدم أنهت موسمه مبكرا في 2021.

وكانت آخر مباراة خاضها نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في أغسطس آب الماضي في واشنطن. وعانى نادال من مشاكل في الظهر في بداية العام الجاري قبل الانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو.

وأعلن قبل انطلاق أمريكا المفتوحة أن الإصابة في قدمه اليسرى ستبعده حتى نهاية العام.

وقال اللاعب الإسباني البالغ عمره 35 عاما والمصنف السادس حاليا يوم الأربعاء في مسقط رأسه مايوركا "أرغب في التعافي تماما من هذه الإصابة.

"لا أعرف تحديدا موعد عودتي. أعمل بكل قوة يوميا. أتبع برنامجا معينا للتعافي.

"هناك أشياء لا نستطيع السيطرة عليها مئة في المئة لكني أعرف جيدا أهدافي وأتحلى بالإيجابية".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html