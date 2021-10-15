المؤشر نيكي عند ذروة أسبوعين بدفعة من قطاع التكنولوجيا

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طوكيو (رويترز) - قفز المؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين يوم الجمعة وحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع بعد أن عززت مكاسب ليلية في وول ستريت شركات التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.

وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.81 بالمئة ليغلق عند 29068.62 نقطة بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 بالمئة إلى 2023.93 نقطة.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 3.64 بالمئة هذا الأسبوع، بينما ارتفع المؤشر توبكس 3.16 بالمئة بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية "المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوق دفعة كبيرة يوم‭ ‬الجمعة.

"من المتوقع أيضا أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك بمثابة دفعة للسوق".

وساهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكي، إذ ارتفعت 2.97 بالمئة. وقفز سهم فانوك المصنعة للروبوتات 5.61 بالمئة.

ودفعت شركة كينس لصناعة أجهزة الاستشعار الإلكترونية وسوني جروب للصوتيات والألعاب المؤشر توبكس للصعود بعدما ارتفعت أسهمهما 3.66 بالمئة و2.67 بالمئة على التوالي.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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