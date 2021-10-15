روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

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موسكو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان يوم الجمعة للتدريب على كيفية العمل معا وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية.

وتأتي المناورات في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر تشرين الأول وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة.

وتوثقت العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مدمرتين وغواصة وطرادين من بين السفن التي أرسلتها بكين للمشاركة في التدريبات، مشيرة إلى أنها رست في أقصى شرق روسيا في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة أن القوة المشتركة ستتدرب على إطلاق النار على أهداف صممت لتحاكي سفن العدو وستجري تدريبات للدفاع الجوي بمشاركة طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز (إس.يو-30إس.إم) وطائرات هليكوبتر.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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