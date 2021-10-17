وكالة: روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة طائرة عسكرية أمريكية

أخبار اليابان





موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي قوله يوم الأحد إنه دفع بمقاتلة من طراز ميج-31 لمرافقة قاذفة إستراتيجية أمريكية من طراز بي-1بي، فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أمريكية في المنطقة نفسها.

وأضافت أن القاذفة الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية.

وقالت روسيا يوم الجمعة إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أمريكية وأبعدتها بعد أن حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان لكن واشنطن نفت حدوث ذلك.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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