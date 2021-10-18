أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19

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لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات يوم الاثنين بدعم من تعافي الطلب وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الذي شجع المستخدمين على التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 59 سنتا أي 0.7 بالمئة إلى 85.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 86.04 دولار وهو أعلى سعر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أي 1.1 بالمئة إلى 83.18 دولار للبرميل بعد أن لامس 83.73 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقد ارتفعت عقود برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة يوم الاثنين "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود"، مضيفين أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الكهرباء وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.

وأضافوا "بما أن نقص الفحم والكهرباء والغاز الطبيعي يؤدي إلى طلب إضافي على الخام، يبدو أن ذلك لن يقترن بزيادة كبيرة في البراميل من أوبك+ أو الولايات المتحدة".

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.

(إعداد أحمد صبحي ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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