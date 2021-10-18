رئيس وزراء اليابان يقول إنه سيحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.

قال كيشيدا إنه أصدر تعليماته إلى مجلس وزرائه باتخاذ "الإجراءات الضرورية بمرونة" لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ،مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين صانعي السياسة بشأن الأضرار المحتملة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان.

وقال كيشيدا للصحفيين "نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات أسعار النفط على الصناعة المحلية ومعيشة الناس."

وأدى تضخم السلع العالمية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات مما زاد من مشاكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي شهد تأثر الصادرات والانتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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