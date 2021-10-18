الدولار يرتفع وسط مخاوف من أن يرفع التضخم أسعار الفائدة

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سنغافورة (رويترز) - ارتفع الدولار يوم الاثنين بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وصعود أسعار النفط قلق المستثمرين من أن التضخم سيرفع أسعار الفائدة.

وفي جلسة التداول الآسيوية، ارتفع الدولار قليلا مقتفيا أثر عوائد السندات الأمريكية ليوقف بذلك الانخفاض الذي عانى منه الأسبوع الماضي. وارتفع بنحو 0.2 في المئة مقابل اليورو ونحو 0.1 في المئة مقابل الين ليدفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في عام في الربع الثالث، في ظل تراجع إنتاج المصانع بسبب نقص الطاقة، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة لتقترب من المستويات المرتفعة التي بلغتها عام 2018.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 94.102 قرب أعلى مستوى له عام الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.563.

وفي سوق العملات الرقمية، حومت بتكوين قرب مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولارا. ووصل أحدث سعر لها 62393 دولارا.

وصعد الدولار في أحدث تداول له ليصل إلى 114.35 ين و1.1579 مقابل اليورو وارتفع بنحو 0.2 المئة إلى 0.7402 أمام الدولار الأسترالي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3734 دولار ليقل قليلا عن 1.3773 دولار الذي سجله يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له في شهر.

وقفز الدولار النيوزيلندي قرابة نصف بالمئة إلى 0.7105 في أعلى مستوى له في شهر قبل أن يتراجع إلى 0.7071 دولار بعد ارتفاع التضخم الفصلي لأعلى مستوى في عشر سنوات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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