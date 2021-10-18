الأسهم اليابانية تغلق منخفضة مع جني الأرباح ومكاسب لأسهم السيارات

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف يوم الاثنين إذ جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير غير أن صانعي السيارات حققوا مكاسب بعد أن ألمحت شركة تويوتا موتور إلى أنها ربما تحقق هدفها للإنتاج للعام بأكمله على الرغم من نقص الرقائق.

وتوخى المستثمرون الحذر أيضا مع تنامي حالة عدم اليقين إزاء اقتصاد الصين حيث تكافح شركة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند جروب من أجل بقائها في ظل تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث.

وانخفض المؤشر نيكي 0.15 بالمئة ليغلق عند 29025.46 بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع الأسبوع الماضي.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "يرغب كثير من المستثمرين في جني الأرباح عندما يتجاوز نيكي 29 ألفا. أشعر أنهم قلقون أيضا من مشكلات إيفرجراند قبل الموعد النهائي لتفادي التخلف عن السداد".

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة ليغلق عند 2019.23 لكن مؤشر توبكس لصناعة معدات النقل ارتفع 1.86 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015.

وارتفع سهم تويوتا موتور 2.22 بالمئة بعد أن خفضت الشركة إنتاجها العالمي المقرر لشهر نوفمبر تشرين الثاني بنسبة تصل إلى 15 بالمئة بسبب استمرار النقص في الرقائق، لكنها أشارت إلى أنها ستزيد الإنتاج اعتبارا من ديسمبر كانون الأول التزاما بأحدث أهداف الإنتاج للعام بأكمله.

كما زاد سهم سوزوكي موتور 2.43 بالمئة وسهم سوبارو 1.95 بالمئة. وارتفع سهم شركة تصنيع قطع غيار السيارات دنسو 3.16 بالمئة على خلفية ضعف الين.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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