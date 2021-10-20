سول: كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي

أخبار اليابان





من جوش سميث وهيون هي شين

سول (رويترز) - قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخ باليستي من غواصة قبالة ساحلها الشرقي يوم الثلاثاء، مما دفع رئيس الوزراء الياباني الجديد إلى إلغاء فعاليات ضمن حملته الانتخابية، وألقى بظلاله على افتتاح معرض كبير للأسلحة في سول.

وجاء الإطلاق، الذي أعلنه مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان، بعد اجتماع يوم الاثنين بين مبعوثي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن لمناقشة الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.

ودعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بيونجيانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صواريخ باليستية.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن جوتيريش دعا كوريا الشمالية إلى استئناف الجهود الدبلوماسية سريعا من أجل تحقيق السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.

وتعكف كوريا الشمالية على التطوير العسكري في مواجهة عقوبات دولية فرضت عليها بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ انطلق في حوالي الساعة 10:17 صباحا بالتوقيت المحلي من حول مدينة سينبو، حيث تُبقي كوريا الشمالية على غواصات ومعدات لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصات.

ويدرس مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما إذا كان الصاروخ قد أُطلق من غواصة تجريبية من الفئة جوراي.

وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان ”يتابع جيشنا الموقف عن كثب ويبقي على جاهزيته بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لأي إطلاق محتمل آخر“.

وقالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي إن الجيش يعتبر إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ عملا يزعزع الاستقرار لكنه لا يمثل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وقالت القيادة في بيان ”تندد الولايات المتحدة بهذه الأفعال وتطالب (كوريا الشمالية) بالكف عن أي أعمال أخرى تزعزع الاستقرار“.

وقال مصدر عسكري إن الصاروخ قطع مسافة تتراوح بين 430 و450 كيلومترا على ارتفاع نحو 60 كيلومترا.

وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا وعبر عن ”أسفه العميق“ إزاء إطلاق الصاروخ، وحث كوريا الشمالية على استئناف المحادثات.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه تم رصد صاروخين باليستيين وإن ”من المؤسف“ أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من اختبارات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة.

وألغى كيشيدا فعاليات مقررة ضمن حملته الانتخابية في شمال اليابان، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للصحفيين إن كيشيدا يعتزم العودة إلى طوكيو للتعامل مع مسألة إطلاق الصاروخ.

وتستعد كوريا الجنوبية لاختبار إطلاق أول مركبة فضاء من تصنيعها يوم الخميس.

(إعداد نهى زكريا ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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