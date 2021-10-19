سفن صينية وروسية تبحران معا في مضيق اليابان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت الحكومة اليابانية إن مجموعة من عشر سفن حربية من الصين وروسيا أبحرت في مضيق يفصل الجزيرة الرئيسية باليابان عن جزيرة هوكايدو بشمال البلاد وإنها تتابع الموقف عن كثب.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها اليابان مرور قطع بحرية صينية وروسية معا عبر مضيق تسوجارو الذي يفصل بحر اليابان عن المحيط الهادي.

ورغم أن المضيق يُعتبر مياها دولية، فقد شابت العلاقات بين اليابان والصين منذ فترة مطالب متعارضة بالسيادة على مجموعة من الجزر بالغة الصغر في بحر الصين الشرقي. ولليابان نزاع على الأراضي مع روسيا أيضا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية إنه لم يحدث انتهاك للمياه الإقليمية اليابانية ولم تَكسر السفن أي قواعد دولية بمرورها.

وأجرت روسيا والصين تدريبات بحرية مشتركة في بحر اليابان في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر تشرين الأول تضمنت سفنا حربية وسفن دعم من أسطول روسيا بالمحيط الهادي وذلك في إطار تعاون بحري بين البلدين.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html