بدء الحملة الانتخابية في اليابان مع تراجع شعبية الحزب الحاكم

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - بدأت يوم الثلاثاء رسميا الحملة الانتخابية للانتخابات العامة في اليابان والمقررة يوم 31 أكتوبر تشرين الأول في حين أظهر استطلاع رأي تراجع التأييد للحزب الحاكم في صفعة لرئيس الوزراء فوميو كيشديا الذي تولى منصبه حديثا.

وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) في مطلع الأسبوع أن التأييد للحزب الديمقراطي الحر الحاكم بلغ 38.8 بالمئة انخفاضا من 41.2 بالمئة قبل أسبوع.

وتراجعت شعبية كيشيدا كذلك بثلاث نقاط مئوية إلى 46 بالمئة لكن ما زال من المتوقع أن يظل حزبه في السلطة وإن كان بمقاعد أقل في البرلمان.

ومن القضايا المهمة المطروحة في الانتخابات إنعاش الاقتصاد والتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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