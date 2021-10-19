نيكي يغلق على زيادة بدعم أسهم التكنولوجيا والأنظار على توقعات الشركات

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، مدعوما بأسهم التكنولوجيا ذات الثقل التي اقتفت أثر مكاسب المؤشر ناسداك، حتى مع انتشار المخاوف قبيل موسم نتائج الشركات في البلاد الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.65 بالمئة إلى 29215.52 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 2026.57 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.

وليل الاثنين، أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع وسط مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وأسهم النمو الأخرى، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون التي تنتج معدات صناعة الرقائق 1.86 بالمئة، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا عالميا 3.06 بالمئة، وتقدم شركة صناعة الروبوتات فانوك 1.61 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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