دبلوماسيون: أربعة زعماء على الأقل لن يحضروا قمة مجموعة العشرين

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من كريسبيان بالمر

روما (رويترز) - قال دبلوماسيون ومسؤولون إن أربعة على الأقل من زعماء مجموعة العشرين لن يحضروا قمة المجموعة التي ستعقد في روما الشهر الجاري والتي كانت إيطاليا تأمل في أن تكون لقاء مباشرا لزعماء الدول الثرية.

فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أن من المؤكد أنه لن يحضر القمة التي ستعقد يومي 30 و31 أكتوبر تشرين الأول ليكون ثالث زعيم يعلن رسميا أنه لن يتوجه إلى روما بعد رئيس وزراء اليابان الجديد فوميو كيشيدا ورئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال بوتين وكيشيدا إنهما سيتابعان أعمال القمة عبر اتصال مصور بينما قال متحدث باسم أوبرادور إنه سينيب عنه وزير الخارجية مارسيلو إيبرارد.

ولم تعلن دول أخرى رسميا بعد تمثيلها في القمة لكن مصادر دبلوماسية في روما قالت إن من المرجح عدم حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ. وهناك غموض أيضا فيما يتصل بحضور الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

خلافا لذلك، أكد الرئيس االأمريكي جو بايدن أنه سيحضر القمة إلى جانب زعماء الأرجنتين وأستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والسعودية وتركيا والاتحاد الأوروبي الذين يُنتظر حضورهم.

ولن يحضر كيشيدا القمة بسبب انتخابات عامة ستُجرى في اليابان يوم 31 أكتوبر تشرن الأول في حين أن أوبرادور نادرا ما غادر المكسيك منذ توليه السلطة في عام 2018.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية إن بوتين اتخذ القرار بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة والتي تشهد وفيات وإصابات بأعداد قياسية في روسيا. وقال دبلوماسي إيطالي إن الجائحة تبدو السبب الرئيسي في أن زعيم الصين لن يحضر في وقت تفرض فيه البلاد حجرا صحيا مطولا على القادمين من الخارج.

ولقمة روما أهمية خاصة لأنها تأتي مباشرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) الذي سيُعقد في جلاسجو باسكتلندا إذ سيكون موقف قمة العشرين من هذه القضية حاسما.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

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