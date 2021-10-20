حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.58 مليون والوفيات 5 ملايين و120137
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.58 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و120137.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 729797 45143097
الهند 452454 34094373
البرازيل 603855 21664879
المملكة المتحدة 138852 8541192
روسيا 434315 8060752
تركيا 67802 7682268
فرنسا 117306 7090109
إيران 124423 5809967
الأرجنتين 115738 5274766
إسبانيا 87051 4990767
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22810 2038847
37 - المغرب 14566 942779
42 - الأردن 10895 844801
46 - الإمارات 2122 738847
47 - تونس 25100 710953
50 - لبنان 8479 634659
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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