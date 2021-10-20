حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.58 مليون والوفيات 5 ملايين و120137

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.58 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و120137.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 729797 45143097

الهند 452454 34094373

البرازيل 603855 21664879

المملكة المتحدة 138852 8541192

روسيا 434315 8060752

تركيا 67802 7682268

فرنسا 117306 7090109

إيران 124423 5809967

الأرجنتين 115738 5274766

إسبانيا 87051 4990767

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22810 2038847

37 ‬‬‬‬- المغرب 14566 942779

42 - الأردن 10895 844801

46 - الإمارات 2122 738847

47 ‬- تونس 25100 710953

50 - لبنان 8479 634659

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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