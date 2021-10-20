وكالة: روسيا ترسل مقاتلتين لمرافقة قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق البحر الأسود

أخبار اليابان

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع يوم الأربعاء أن روسيا أرسلت مقاتلتين من طراز سوخوي سو-30 لمرافقة قاذفتي قنابل أمريكيتين من طراز بي-1 بي فوق البحر الأسود.

حدثت واقعة مماثلة يوم الأحد فوق بحر اليابان بعد أيام من واقعة أخرى مع مدمرة بحرية أمريكية في الشرق الأقصى أيضا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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