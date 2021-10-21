الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والمخاوف من التضخم

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط مخاوف من ارتفاع معدل التضخم فيما أدى القلق من أن تعطل قيود على سلاسل الإمدادات نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1778.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1778 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار مع ارتفاع العملات المحفوفة بالمخاطر مما جعل الذهب أرخص سعرا للمشترين الأجانب.

وقال كريستوفر وولر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء إنه إذا استمر التضخم في الارتفاع بوتيرته الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة فإن صناع القرار في البنك قد يحتاجون لانتهاج سياسية أكثر تشددا العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.99 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين قليلا بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1040.27 دولار، ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 2053.51 دولار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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