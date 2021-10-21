الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022

أخبار اليابان





(رويترز) - قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء إن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة في ديسمبر كانون الأول من العام الحالي لكنها انسحبت الشهر الماضي بسبب وضع كوفيد-19 في البلاد.

وقال إنفانتينو "لقد تقرر (في اجتماع مجلس الفيفا) أن كأس العالم للأندية 2021 ستقام في بداية 2022، لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة للبطولة لكنها ستقام في الإمارات بعد انسحاب اليابان بسبب الجائحة".

واستضافت الإمارات البطولة أربع مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

واختار الفيفا العام الماضي اليابان لاستضافة البطولة التقليدية التي تضم سبعة فرق بعد تأجيل البطولة الموسعة، التي كان من المخطط إقامتها في الصين في يونيو حزيران 2021 بمشاركة 24 فريقا، بسبب الجائحة.

ويشارك في البطولة السنوية أبطال القارات الست بالإضافة إلى بطل الدوري في الدولة المضيفة.

(اعداد أحمد ماهر وأحمد الخشاب للنشرة العربية)

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