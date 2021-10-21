أميرة اليابان تتغلب على فضيحة المال واضطراب ما بعد الصدمة لتتزوج حبيبها

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الأميرة ماكو وكي كومورو وقت الإعلان عن خطوبتهما في 2017. رويترز.

طوكيو (رويترز) - ستتزوج الأميرة اليابانية ماكو من عامة الشعب في طقوس خافتة يوم الثلاثاء بعد خطوبة استمرت ثلاث سنوات عانت من فضيحة وتكهنات إعلامية تركت ابنة أخ الإمبراطور البالغة من العمر 29 عاما تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

ستصبح الأميرة مواطنة عادية بعد زواجها من كي كومورو، المحامي البالغة من العمر 30 عامًا والذي يعيش في نيويورك، بما يتماشى مع القوانين التي تفرض على أفراد الأسرة الإمبراطورية التخلي عن الوضع الإمبراطوري.

سيتكون زواجهما يوم الثلاثاء بشكل أساسي من تقديم الأوراق، ثم عقد مؤتمر صحفي. في حين أن الزواج من العائلة المالكة ليس أمرًا غير شائع في اليابان، إلا أن الافتقار إلى البهاء في حفل زفاف ملكي أمر شائع. حتى أن ماكو رفضت الدفعة المعتادة البالغة 1.3 مليون دولار الممنوحة للنساء اللاتي يتركن الأسرة.

سرعان ما أصبحت الخطوبة التي رحب بها اليابانيون لأول مرة مضطربة حيث أبلغت الصحف الشعبية عن فضيحة مالية تورطت فيها والدة كومورو، مما دفع الصحافة للانقلاب عليه.

في ظل عدم وجود تفسيرات واضحة من قبل وكالة القصر الإمبراطوري، التي تدير حياة الأسرة، انتشرت القصة إلى الصحافة السائدة، وعادة ما تكون دقيقة في التقارير الملكية.

وقالت هيديا كواانيشي، الأستاذة المساعدة في جامعة ناغويا: ”كان أفراد العائلة المالكة البريطانية واضحين تمامًا عندما احتاجوا إلى شرح الأمور، لكن في النهاية لم يتم توضيح ذلك أبدً في اليابان“.

بدأت القصة بهدوء كافٍ في عام 2017 عندما أعلن حبيبا الكلية خطوبتهما.

وقالت ماكو في مؤتمر صحفي ”سأكون سعيدةة إذا كان بإمكاني تكوين أسرة دافئة ومريحة مليئة بالابتسامات“.

ولكن بعد أشهر قليلة، أفادت الصحف الشعبية بوجود نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق، حيث ادعى الرجل أن الأم وابنها لم يسددا ديونًا تبلغ حوالي 35 ألف دولار. وقال كومورو إن الأموال قدمت كهدية وليس كقرض. في عام 2021، أصدر شرحًا من 24 صفحة وقال أيضًا إنه سيدفع تسوية.

في فبراير/ شباط 2018 ، تم تأجيل الزواج حتى عام 2020، ظاهريًا لمزيد من الوقت ”للاستعداد“. بعد ستة أشهر، غادر كومورو إلى كلية الحقوق بجامعة فوردهام، ليعود بعد ثلاث سنوات فقط.

قال أكينوري تاكاموري، المحاضر في جامعة كوكوجاكوين في طوكيو: ”يجب أن تعيش العائلة الإمبراطورية دون مشاكل تتعلق بالمال أو الاقتصاد أو السياسة“.

”من الناحية الأخلاقية، يريد الشعب الياباني أن تكون خالية من العيوب“.

وقال ولي العهد الأمير أكيشينو، والد ماكو، في مؤتمر صحفي في 2018 إنه بدون حل المشكلة المالية لا يمكن أن يتم الزواج، مضيفًا أنه وابنته ”لا يتحدثان كثيرًا في الآونة الأخيرة“.

استسلم على مضض بعد أن أصدرت ماكو بيانًا قالت فيه إن الزواج ”خيار ضروري“ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

”الزواج بدون حرمان“

عاد كومورو إلى اليابان في سبتمبر/ أيلول كخريج فوردهام وموظفًا في شركة محاماة في نيويورك، لكن تسريحة ذيل الحصان التي ظهر بها تسبب في ضجة إعلامية لأنها اعتبرت ”غير محترمة“.

بعد زواجهما الثلاثاء، ستستعد ماكو - التي لم يكن لديها لقب ولم تحمل جواز سفر من قبل - للانتقال إلى نيويورك.

في حين أثارت قصتهما مقارنات مع الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين تخليا عن وضعهما الملكي في عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة، أشار تاكاموري إلى اختلافات جوهرية.

”لا يوجد مكان لكومورو في اليابان، ولذا لا تستطيع ماكو، على الرغم من المودة لعائلتها، البقاء. ليس الأمر أنهما اختلفوا مع عائلتها“.

أظهرت استطلاعات الرأي أن اليابانيين العاديين لديهم مشاعر مختلطة.

قال يوشينوري أوكابي (63 عاما) طبيب أسنان: ”بصفتي أبًا لبنات، أعتقد أنه من المؤلم للغاية أن يعترف والدها بزواجهما على مضض“.

لكن شياكي كادوتا، 29 عاما، قال إن الأمر يتعلق بشؤون خاصة: ”أنا شخصيا أعتقد أنه من الأفضل تركهما وشأنهما“.