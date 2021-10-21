النفط يصعد لأعلى مستوى في 3 أعوام ثم يتراجع بفعل جني الأرباح

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لندن (رويترز) - صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام متجاوزة 86 دولارا للبرميل يوم الخميس بفضل قلة الإمدادات وأزمة طاقة عالمية، لكنها تراجعت مع إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد مؤشرات على أن موجة الصعود بلغت أقصى مدى لها على ما يبدو.

وكشف تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام والوقود، مما ساهم في تعزيز أحدث صعود للأسعار.

وصعدت أسعار خام برنت إلى 86.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. لكن بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش نزل 92 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 84.90 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.68 دولار.

وتعرض النفط أيضا لضغوط من انخفاض في أسعار الفحم والغاز الطبيعي. وتراجع الفحم 11 بالمئة في الصين يوم الخميس مواصلا خسائر هذا الأسبوع منذ أشارت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.

كان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 بالمئة هذا العام مدعوما بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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