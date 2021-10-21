توقف صعود العملات عالية المخاطر والين يرتفع

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لندن (رويترز) - تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من مستويات مرتفعة سجلاها الليلة الماضية وهبط الدولار الأمريكي مقابل الين يوم الخميس فيما قال محللون إنه جني أرباح بعد ارتفاع قوي.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي خلال يوم الخميس وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش عند 93.642 نقطة. وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 114.065 ين بعدما نزل من 114.695 ين للدولار الذي سجله يوم الأربعاء وكان أضعف مستوى للين في أربع سنوات.

وتجاوز الين أيضا خسائر تكبدها مؤخرا أمام الدولار الأسترالي الذي ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية أمام الين وبلغ أعلى مستوى منذ 2018 ليل الأربعاء قبل أن يتراجع.

وقال جيرمي ستريتش، مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي إن ضعف الأسهم الآسيوية وانحسار الإقبال على المخاطرة ربما ساهما في ذلك التراجع.

وعند الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، كان الدولار الأسترالي منخفضا 0.3 بالمئة أمام نظيره الأمريكي عند 0.7491 دولار، مقارنة مع 0.75465 الليلة الماضية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي أيضا 0.3 بالمئة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة فقط مقابل الدولار إلى 1.3808 دولار بدعم من توقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة.

وكان اليورو منخفضا أيضا 0.1 بالمئة إلى 1.16395 دولار، وظل قريبا من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها يوم الثلاثاء عند 1.1670 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، هبطت بتكوين نحو 1.3 بالمئة إلى 65129 دولار. وكانت قد سجلت ذروة جديدة أمس الأربعاء عند 67016.50 دولار.

وسجلت عملة إيثر المشفرة ذروة جديدة أيضا مسجلة 4243 دولارا في حوالي الساعة 0135 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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