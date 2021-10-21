إيقاف متسابق الثلاثي الروسي بوليانسكي ثلاث سنوات بسبب المنشطات

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلن الاتحاد الدولي لمنافسات الثلاثي يوم الخميس إيقاف المتسابق الروسي إيجور بوليانسكي ثلاث سنوات بعد ثبوت إيجابية عينة للمنشطات.

وأُخذت العينة من بوليانسكي خلال اختبار خارج المنافسات في يوليو تموز ما يعني استبعاده من كل المسابقات التالية.

وشارك بوليانسكي (31 عاما) في سباق الفردي للرجال في أولمبياد طوكيو وأنهاه في المركز 43 وكان ضمن فريق التتابع المختلط واحتل المركز 14.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان "كل نتائج الرياضي والنقاط التي جمعها منذ 21 يوليو 2021 ألغيت ويترتب على ذلك تجريده من أي ألقاب أو جوائز أو ميداليات أو نقاط أو مكافآت وأي مقابل مالي".

وكان بوليانسكي يملك خيارا لطلب عينة ثانية لكنه تنازل عن هذا الحق في أغسطس آب.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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