جائحة كورونا تفتح الأبواب لتغيير الوظائف في اليابان

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امرأة ترتدي قناعًا واقيًا من فيروس كورونا المستجد، تمر عبر طاولات فارغة في مطعم في شيبويا في طوكيو، اليابان، 7 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - ساعدت وباء جائحة كورونا بشكل غير متوقع دور رعاية المسنين وشركات تكنولوجيا المعلومات في اليابان على التغلب على سنوات من نقص العمالة، حيث دفعت تخفيضات الوظائف في المطاعم والفنادق العمال للبحث عن وظائف جديدة.

يمثل هذا التنقل الجديد للوظائف تحولًا في بلد يُلقى فيه باللوم جزئيًا على ممارسات العمل الصارمة في انخفاض الإنتاجية على المدى الطويل.

لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان التغيير سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأجور، وهو ما تشتد الحاجة إليه لإنعاش الطلب والنمو في اقتصاد لا يزال يكافح من أجل التحرر من عقود من الانكماش.

في الوقت الحالي، يميل الباحثون عن العمل إلى مقايضة مهنة منخفضة الأجر بأخرى.

استقال توشيكي كوريماتا، الذي كان يجني 2.8 مليون ين (25000 دولار) سنويًا كمدلك، بعد 12 عامًا حيث تسبب الوباء في انخفاض حاد في عدد العملاء. يعمل الآن في مركز رعاية تمريضية ويأخذ دروسًا ليصبح مقدم رعاية مسجلاً.

وبهذا المؤهل يتوقع أن يكسب حوالي 3.3 مليون ين - بزيادة حوالي 18٪. ويقول إن عامل الجذب الأكبر هو الاستقرار الوظيفي.

قالت كوريماتا: ”أحب العمل في مجال التمريض وهو مستقر“. ”لا توجد حدود عمرية للعمل ويمكنك العثور على عمل حتى لو كنت مثلي عديم الخبرة.“

الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان تبديل الوظائف سيظل مقصورًا على صناعات معينة أم سيصبح اتجاهًا أوسع.

كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان تبديل الوظائف سيستمر بمجرد وفاة الوباء ، على الرغم من أن الأدلة القصصية تشير إلى أن الناس سيواصلون ترك وظائف الخدمات الغذائية للتمريض وتكنولوجيا المعلومات.

تتوقع اليابان أن يكون لديها نقص في 690 ألف عامل في مجال الرعاية بحلول عام 2040، وهي فجوة يصعب سدها بالنظر إلى شيخوخة السكان السريعة.

دخل منخفض

قدرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنتاجية العمالة اليابانية لكل ساعة عند 47.9 دولارًا، مما يجعلها حوالي 60٪ من مستوى الولايات المتحدة، والأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع (G7)، والمرتبة 21 من بين 37 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2019.

ويشكل احتمال بقاء الأشخاص عالقين في وظائف منخفضة الدخل تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء الياباني الجديد كيشيدا فوميئو، الذي تعهد بزيادة دخل الأسر من خلال زيادة الأجور.

قال هيساشي يامادا كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث الياباني: ”تداعيات جائحة كورونا تدفع العمال ذوي الأجور المنخفضة إلى مواقف أكثر صعوبة مع زيادة ضئيلة أو معدومة في الأجور“.

أظهرت بيانات وزارة العمل أن شركات الضيافة قامت بتسريح العمال، حيث انخفض عدد الموظفين إلى 3.9 مليون في عام 2020 من 4.2 مليون في العام السابق.

على النقيض من ذلك، شهدت الصناعة الطبية والصحية عددًا من الموظفين بلغ 8.6 مليون، بزيادة 200 ألف عن عام 2019. وظّف قطاع تكنولوجيا المعلومات 2.4 مليون موظف، بزيادة 100 ألف عن عام 2019.

التدريب المهني

وقد استفادت مدارس التدريب المهني.

ساموراي، التي تقدم تدريبًا على تكنولوجيا المعلومات، كان لديها 1.7 مرة عدد الطلاب المسجلين حتى أبريل/ نيسان 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث سارع الموظفون الذين تم تسريحهم خلال الجائحة إلى إعادة التدريب.

معظم وظائف تكنولوجيا المعلومات المعروضة للعمال عديمي الخبرة مخصصة للمبرمجين، في أدنى درجة من سلم تكنولوجيا المعلومات، لكنهم لا يزالون يكسبون أكثر مما يمكن كسبه في مجال الضيافة.

تظهر البيانات الحكومية أن متوسط ​​الراتب السنوي للموظفين في المطاعم ودور رعاية المسنين يصل إلى ما يقرب من 3 ملايين ين، أي أقل بنسبة 30٪ من متوسط ​​رواتب العمال اليابانيين.

قالكوكي شيميزو ، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا في ساموراي والذي فقد وظيفته كطاهٍ وهو الآن يتعلم البرمجة: ”لقد رأيت مدى شعبية قطاع تكنولوجيا المعلومات واعتقدت أنني قد أحصل على وظيفة مستقرة“.

في Crie، التي تقدم تدريبًا في مجال الرعاية التمريضية،أصبحت الفصول التي كانت ممتلئة بثلثيها فقط قبل انتشار الوباء مكتظة.

يتوقع رئيس الشركة تاكايوكي ناكاياما أن يستمر الاتجاه الصعودي في ضوء عروض العمل الثابتة في صناعة الرعاية التمريضية.

”صحيح أن الأجور منخفضة نسبيًا في صناعة الرعاية التمريضية. لكن العديد من الباحثين عن عمل يريدون الاستقرار بعد رؤية الأضرار التي لحقت بالمطاعم وشركات قطاع الخدمات الأخرى“.

كما يشعر تجار التجزئة بالقلق من فقدان الموظفين، حيث أنهم يعتمدون على انتعاش النشاط حيث تخفف اليابان تدريجياً قيود كورونا.

يسعى مشغل سلسلة الحانات الياباني الكبير واتامي جاهدًا لتوظيف 100 موظف في منتصف حياتهم المهنية هذا العام - وهو أمر لم يفعله منذ ثلاث سنوات - ويعتقد أنه قد يتعين عليه في النهاية رفع الأجور.

وقال ميكي واتانابي الرئيس التنفيذي للشركة ”1000 ين في الساعة قد لا تكون كافية، وقد تكون هناك حاجة إلى دفع 1500 ين لجذب العمال في المستقبل“.

في الوقت الحالي، تشعر الشركات بالقلق من زيادة الأجور حيث لا يزال الاقتصاد يكافح في أعقاب الجائحة.

(الدولار = 114.0100 ين)