لامبي يفوز بذهبية سباق المطاردة لفردي الرجال في بطولة العالم للدراجات على المضمار

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روبيه (فرنسا) (رويترز) - فاز الأمريكي أشتون لامبي بذهبية سباق المطاردة لفردي الرجال في بطولة العالم للدراجات على المضمار المقامة في فرنسا يوم الجمعة بينما حصل الإيطالي فيليبو جانا بطل العالم أربع مرات على البرونزية بعد أن أخفق في التأهل للنهائي.

وتفوق لامبي حامل الرقم القياسي العالمي، وهو أول أمريكي يتوج بلقب سباق المطاردة للفردي في بطولة العالم منذ فعلها تايلور فيني في 2010، على الإيطالي جوناثان ميلان.

وتفوق جانا، الفائز بآخر ثلاثة ألقاب في بطولة العالم إضافة إلى لقب 2016 وذهبية الفرق في أولمبياد طوكيو، على السويسري كلاوديو إيمهوف ليحصل على المركز الثالث.

وأضافت إيطاليا بطلة الأولمبياد لقب سباق المطاردة لفرق الرجال إلى سجلها الرائع في 2021 بعد فوزها على فرنسا صاحبة الضيافة في النهائي أمس الخميس.

وهذا أول لقب في بطولة العالم تحققه إيطاليا في سباق المطاردة للرجال في 14 عاما بعد أن أنهى جانا وليام بيرتاتسو وسيموني كونسوني وجوناثان ميلان السباق لمسافة أربعة كيلومترات في ثلاث دقائق و47.192 ثانية مقابل ثلاث دقائق و49.168 ثانية لفرنسا.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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