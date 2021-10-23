مبعوث أمريكا يزور كوريا الجنوبية وسط توتر بسبب صواريخ بيونجيانج وتعثر المحادثات

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سول (رويترز) - وصل المبعوث الأمريكي بشأن كوريا الشمالية يوم السبت إلى كوريا الجنوبية في زيارة تأتي وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي والتوتر بشأن أحدث اختبارات صواريخ تجريها بيونجيانج.

وتأتي زيارة الممثل الخاص سونج كيم بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا من غواصة، الأمر الذي أثار انتقادات من واشنطن ودعوات بالعودة إلى المحادثات الرامية لنزع السلاح النووي لبيونجيانج مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

وبعد محادثات مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن يوم الثلاثاء، حث كيم كوريا الشمالية على "الامتناع عن القيام باستفزازات أخرى والمشاركة في حوار مستدام وملموس".

وترفض كوريا الشمالية حتى الآن المبادرات الأمريكية وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالحديث عن الدبلوماسية وفي الوقت نفسه تأجيج التوتر بأنشطتهما العسكرية.

وبعد وصوله إلى كوريا الجنوبية قال كيم إنه يتطلع لإجراء "مناقشات مثمرة" مع نظيره دون ذكر المزيد من التفاصيل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير)

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