حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 243.65 مليون والوفيات 5 ملايين و180486

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واشنطن (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 243.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و180486.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 738713 45523121

الهند 454269 34175468

البرازيل 605457 21723559

المملكة المتحدة 139461 8734934

روسيا 464941 8241643

تركيا 68654 7797572

فرنسا 117463 7120863

إيران 125223 5860844

الأرجنتين 115823 5279818

إسبانيا 87132 4997732

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22937 2045027

38 ‬‬‬‬- المغرب 14606 944076

42 - الأردن 10951 851410

46 - الإمارات 2128 739106

48 ‬- تونس 25132 711397

50 - لبنان 8498 637809

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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