باناسونيك تكشف عن نموذج أولي لبطارية تسلا

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رجل بجوار شعار شركة باناسونيك في مركز باناسونيك في طوكيو، اليابان، 2 فبراير/ شباط 2017. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - كشفت شركة باناسونيك يوم الاثنين النقاب عن نموذج أولي أكثر تقدما لبطارية تبلغ سعتها التخزينية خمسة أضعاف السعة التخزينية للبطاريات الحالية، حيث قال رئيس البطارية بالشركة إنها ستساعد في تعميق العلاقات التجارية مع شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.

خلال مائدة مستديرة لوسائل الإعلام حيث كشف كازو تادانوبو عن البطارية الجديدة لأول مرة ، قال أيضًا إن باناسونيك ليس لديها خطط لصنع بطاريات سيارات كهربائية أرخص من فوسفات الحديد الليثيوم (LFP).

أنشأت باناسونيك هذا العام خط اختبار في اليابان لتصنيع خلية بطارية بحجم 4680 (عرض 46 ملم وطول 80 ملم) والتي تقول تسلا إنها ستخزن المزيد من الطاقة، وتخفض تكاليف البطارية إلى النصف، وستؤدي إلى زيادة إنتاج البطاريات بمقدار 100 ضعف بحلول عام 2030.

وقال تادانوبو ”لقد طورنا هذا بسبب الرغبة القوية للطرف الآخر، ونعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى علاقات أقوى“.

يأتي التزام باناسونيك بتعميق العلاقات التجارية مع تسلا في الوقت الذي تنوع فيه الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية مورديها خارج الشركة اليابانية، حيث أبرمت عقود التوريد مع شركة LG Energy Solution الكورية الجنوبية، المملوكة لشركة LG Chem، وشركة Amperex Technology الصينية (CATL).