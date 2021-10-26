القيمة السوقية لتسلا تتجاوز تريليون دولار مع مراهنة المستثمرين على مستقبل باهر للسيارات الكهربائية

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(رويترز) - تخطت القيمة السوقية لشركة تسلا تريليون دولار يوم الاثنين بعد أن تلقت أكبر طلبية على الإطلاق من شركة هيرتز لتأجير السيارات في صفقة تعزز طموحات رائد صناعة السيارات الكهربائية في أن يصبح صاحب أعلى المبيعات في صناعة السيارات بكاملها على مدار السنوات العشر المقبلة.

وأظهر قرار هيرتز شراء 100 ألف من مركبات تسلا بحلول نهاية 2022 أن السيارات الكهربائية لم‭‭ ‬‬تعد منتجا فريدا، لكنها ستهيمن على مجمل سوق السيارات في المستقبل القريب.

وحدد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا مستوى سنويا لنمو المبيعات عند 50 بالمئة في المتوسط، ليصل في نهاية المطاف إلى 20 مليون سيارة سنويا. وسيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم المبيعات الحالي لكل من فولكسفاجن وتويوتا موتور.

وقفزت أسهم تسلا 12.7 بالمئة إلى 1025.10 دولار للسهم في أواخر التعامل ببورصة وول ستريت لتصبح القيمة السوقية للشركة أكثر من تريليون دولار، وفقا لحسابات رويترز.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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