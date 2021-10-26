أخيرًا.. الأميرة اليابانية ماكو تتزوج من حبيبها

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طوكيو (رويترز) - تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، ابنة أخ الإمبراطور، من حبيبها من أيام الدراسة يوم الثلاثاء وتركت العائلة الإمبراطورية بعد علاقة استمرت لسنوات عانت من عمليات التدقيق التي أصابت الأميرة باضطراب ما بعد الصدمة.

أعلنت ماكو وخطيبها كي كومورو، وكلاهما يبلغ من العمر 30 عامًا، خطوبتهما قبل أربع سنوات، وهي خطوة رحبت بها البلاد في البداية. لكن سرعان ما ساءت الأمور حيث أبلغت الصحف الشعبية عن فضيحة مالية تتعلق بوالدة كومورو، مما دفع الصحافة للانقلاب عليه. تم تأجيل الزواج، وغادر اليابان لدراسات القانون في نيويورك في عام 2018 ليعود في سبتمبر/ أيلول الماضي.

تألف زواجهما من مسؤول من وكالة القصر الإمبراطوري، التي تدير حياة الأسرة، وتم تقديم الأوراق إلى مكتب محلي في الصباح، دون القيام بالعديد من الطقوس والاحتفالات المعتادة لحفلات الزفاف الملكية، بما في ذلك حفل الاستقبال.

كما رفضت ماكو أيضًا الحصول على دفعة لمرة واحدة تبلغ حوالي 1.3 مليون دولار تُدفع عادةً للنساء الملكيات اللائي يتزوجن من عامة الناس ويصبحن مواطنين عاديين، بما يتماشى مع القانون الياباني.

في فترة ما بعد الظهر، سيعقد الزوجان مؤتمرًا صحفيًا، والذي سيخرج أيضًا عن العادة. بينما يجيب أفراد العائلة المالكة عادةً على الأسئلة التي تم تقديمها مسبقًا في مثل هذه الأحداث، ستدلي ماكو وزوجها الجديد ببيان موجز ويقدمان ردودًا مكتوبة على الأسئلة بدلاً من ذلك.

وقال مسؤولون في وكالة القصر الإمبراطوري، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، ”بعض الأسئلة اعتبرت المعلومات الخاطئة حقائق وأثارت غضب الأميرة“.

انحنى كومورو، الذي كان يرتدي بدلة داكنة وربطة عنق، لفترة وجيزة أمام طاقم التصوير المتجمعين خارج منزله عندما غادر في الصباح لكنه لم يقل شيئًا. أدى مظهره غير الرسمي عند عودته إلى اليابان، بما في ذلك ربط الشعر الطويل في شكل ذيل حصان إلى الخلف، إلى نشوب هياج في الصحف الشعبية.

فضيحة المال

بعد أشهر فقط من إعلان الاثنين خطوبتهما في مؤتمر صحفي حيث استحوذت ابتساماتهما على قلوب الأمة، أفادت الصحف الشعبية بوجود نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق، حيث ادعى الرجل أن الأم وابنها لم يسددا ديونًا تبلغ حوالي 35000 دولار.

انتشرت الفضيحة إلى وسائل الإعلام الرئيسية بعد فشل وكالة القصر الإمبراطوري في تقديم تفسير واضح. في عام 2021، أصدر كومورو بيانًا من 24 صفحة بشأن هذه المسألة وقال أيضًا إنه سيدفع تسوية.

تظهر استطلاعات الرأي العام أن اليابانيين منقسمون بشأن الزواج.

يقول المحللون إن المشكلة تكمن في أن الأسرة الإمبراطورية مثالية لدرجة أنه لا ينبغي أن تلمسها أدنى إشارة إلى وجود مشكلة في أشياء مثل المال أو السياسة.

وقالت هيديا كاوانيشي، أستاذة التاريخ المساعدة في جامعة ناغويا، إن حقيقة أن والد ماكو وشقيقها الأصغر، هيساهيتو، كلاهما في خط الخلافة بعد الإمبراطور ناروهيتو، تجعل الفضيحة مدمرة بشكل خاص.

وأضاف كوانيشي: ”رغم أنه صحيح أنهما سيكونان مواطنين عاديين، فإن شقيق ماكو الأصغر سيصبح يومًا ما إمبراطورًا، لذلك اعتقد البعض أن أي شخص يعاني من المشاكل التي يعاني منها (كومورو) لا ينبغي أن يتزوجها“.

سيعيش الاثنان في نيويورك ، على الرغم من أن ماكو ستبقى بمفردها في طوكيو لبعض الوقت بعد الزفاف للتحضير لهذه الخطوة، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الأول في حياتها.



الأميرة ماكو وكي كومورو وقت الإعلان عن خطوبتهما في 2017. رويترز.



الأميرة اليابانية ماكو، الابنة الكبرى لولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، تتجول في حديقة سكنهما الإمبراطوري في أكاساكا في طوكيو، اليابان في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قبل عيد ميلادها الثلاثين في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وزواجها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وكالة القصر الإمبراطوري في اليابان. وكالة القصر الإمبراطوري/ رويترز.