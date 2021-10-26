من هي أميرة اليابان ماكو وزوجها كي كومورو؟

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الأميرة ماكو وكي كومورو وقت الإعلان عن خطوبتهما في 2017. رويترز.

طوكيو (رويترز) - تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو، من زميل سابق لها في الجامعة يوم الثلاثاء بعد خطبة دامت سنوات لتدخل بذلك عش الزوجية لكنها تخرج من العائلة الإمبراطورية وفق القوانين التي تلزم إناثها بالتخلي عن ألقابهن إذا تزوجن من عامة الشعب.

وكانت ماكو وكي كومورو، وكلاهما 30 عاما، قد أعلنا خطبتهما قبل أربع سنوات في خطوة لاقت في بادئ الأمر ترحيبا في اليابان. لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب بعدما تحدثت الصحف الشعبية عن فضيحة مالية تشمل والدة كومورو، مما دفع الصحافة إلى التحول ضده.

فيما يلي بعض الحقائق عن ماكو، التي ستُعرف الآن باسم ماكو كومورو، وحصلت على لقب للمرة الأولى في حياتها، وزوجها الجديد.

ماكو

ولدت ماكو في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وهي المولودة الأولى للأخ الأصغر للإمبراطور الحالي، الأمير أكيشينو، وزوجته الأميرة كيكو - اللذان كانا حبيبين جامعيين، مثل ماكو وكومورو.

قوبلت ولادة الحفيدة الأولى للإمبراطور آنذاك أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بتغطية إعلامية مكثفة على الرغم من حقيقة أنها لا تستطيع، بموجب القانون، وراثة العرش. وشمل ذلك الأب الفخور الذي قال للصحفيين بعد مشاهدة ابنته المولودة حديثًا: ”إنها لطيفة. انها تشبهني“.

تبع ماكو بعد ذلك بثلاث سنوات أختها كاكو، وانضم إليهما شقيقهما هيساهيتو في عام 2006، وهو أول ذكر يولد للعائلة الإمبراطورية منذ عام 1965.

على الرغم من أن ماكو اتبعت في البداية التقاليد الإمبراطورية وذهبت إلى مدرسة غاكوشوئين حتى نهاية المرحلة الثانوية، إلا أنها خرجت عن العادة بعدم الاستمرار في الدراسة في المؤسسة لدراستها الجامعية، واختارت بدلاً من ذلك الالتحاق بجامعة طوكيو المسيحية الدولية.

تخرجت في 2014 بدرجة البكالوريوس في الفنون والدراسات الثقافية، بعد أن أمضت عامًا في الخارج في جامعة إدنبرة. حصلت لاحقًا على درجة الماجستير في دراسات المتاحف والمعارض الفنية.

التقت ماكو مع كومورو لأول مرة في اجتماع للطلاب الذين يخططون للسفر إلى الخارج في عام 2012.

كي كومورو

نشأ كومورو على يد أم عزباء، حيث ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن جزءًا من تعليمه تم تمويله من قبل خطيب والدته السابق.

في مرحلة ما، حصل على بعض المال من خلال العمل في مجال الترويج السياحي بالقرب من طوكيو.

اندلعت المشكلة بعد أشهر قليلة من إعلانه هو وماكو عن خطوبتهما في عام 2017، عندما أبلغت الصحف الشعبية عن نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق، حيث ادعى الرجل أن والدته وابنها أخفقا في سداد ديون تبلغ حوالي 35 ألف دولار.

وقال كومورو في وقت لاحق إن المال كان هدية وليس قرضًا. لكن في عام 2021، قدم تفسيرًا من 24 صفحة، وذكر لاحقًا أنه سيدفع تسوية.

في سبتمبر/ أيلول 2018، غادر للدراسة في جامعة فوردهام بنيويورك ولم يعد حتى سبتمبر/ أيلول من هذا العام، بعد تخرجه من كلية الحقوق وبدأ العمل في مكتب محاماة في نيويورك. تقدم لامتحان المحاماة في يوليو/ تموز، ومن المقرر أن تظهر النتائج في ديسمبر/ كانون الأول.

عندما عاد إلى اليابان، كان يرتدي ملابس غير رسمية وشعره الطويل مشدودًا إلى الخلف في شكل ذيل حصان، مما أثار جنونًا إعلاميًا لأنه اعتُبر ”غير لائق“.

ولكن في صباح يوم الثلاثاء، غادر وهو يرتدي بدلة وربطة عنق لعفد القران. تمت تغطية معظم وجهه بقناع تماشيًا مع بروتوكول فيروس كورونا الياباني، لكنه بدا سعيدًا.