الذهب يتراجع مع صعود الدولار والمستثمرون يترقبون قرارات البنوك المركزية

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(رويترز) - تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.

كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من واحد في المئة يوم الاثنين مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة يوم الثلاثاء بعدما نزل لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول "سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قويا لاحتواء الموقف".

وتابع "أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6بالمئة إلى 1051.11 دولار واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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