نيكي يرتفع بدعم مكاسب وول ستريت وتفاؤل بشأن النتائج

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طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي يوم الثلاثاء بدعم تفاؤل بشأن نتائج أعمال الشركات وبعد المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية الليلة الماضية التي دفعت المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 لمستويات قياسية.

وأغلق نيكي مرتفعا 1.8 بالمئة إلى 29106.01 نقطة بعد صعوده عند الفتح واحتفاظه بمكاسبه.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 2013.73 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000 قبيل إعلان نتائجها يوم الخميس.

وارتفع سهم شركة باناسونيك 5.6 بالمئة بعد أن كشفت النقاب عن بطارية ستساعد شركة تسلا، وهي إحدى زبائنها، على خفض التكاليف 5.4 بالمئة، وتقدم سهم مجموعة تويوتا 2.9 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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