الدولار يرتفع قليلا وهدوء في أسواق العملات قبيل اجتماعات بنوك مركزية

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لندن (رويترز) - افتقرت أسواق العملات لاتجاه واضح في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، لكن أغلب الأسعار لم تشهد تغير يذكر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة هذا الأسبوع.

شهدت أسواق الأسهم تحسنا في الإقبال على المخاطرة بدعم ارتفاع الأرباح، ففتحت الأسهم الأوروبية على زيادة بعد صعود الأسهم في التعاملات الآسيوية.

واستقر مؤشر الدولار مع صعود طفيف بأقل من 0.1 بالمئة عند مستوى 93.913 بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام الين الياباني وسجل الدولار 114.065 ين وظل قرب 114.695 وهو أعلى مستوياته منذ أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الكندي قبيل اجتماع البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء.

واستقر الدولار الأسترالي على 0.7494 دولار وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي عن مستوى 0.75 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.9 بالمئة إلى 62528.40 دولار في الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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