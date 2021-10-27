أسعار القمح في يورونكست تسجل أعلى مستوياتها منذ 2008 وسط مخاوف من نقص في المعروض

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باريس (رويترز) - سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست مكاسب جديدة يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام القادم في أمريكا الشمالية في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تراجع اليورو ووتيرة نشطة للصادرات الأوروبية بينما يراقب المتعاملون ليروا ما إذا كان المستوردان الرئيسيان، مصر والجزائر، سيعودان قريبا إلى إصدار مناقصات شراء.

وارتفعت عقود القمح تسليم ديسمبر كانون الأول 2.75 يورو، أو 1.0 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 284.75 يورو (331.39 دولار) للطن بعد أن سجلت في أواخر التعاملات 285.00 يورو، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2008 .

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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