الذهب يتراجع والتركيز ينصب على اجتماعات البنوك المركزية

أخبار اليابان





(رويترز) - تراجعت أسعار الذهب بدرجة أكبر يوم الأربعاء عن مستوى 1800 دولار إذ أدى ارتفاع عوائد السندات للحد من الإقبال على شراء المعدن الأصفر في حين يقيم المستثمرون كيف ستتعامل البنوك المركزية مع الضغوط التضخمية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1789.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش منخفضا 1.3 بالمئة منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1790.80 دولار.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت كذلك عائدات السندات ذات الآجال الأقصر فزادت عائدات سندات عامين لفترة وجيزة فوق مستوى 0.5 بالمئة الذي لم تشهده منذ مارس آذار 2020.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي المقررة يوم الخميس واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة اليورو قد تمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.03 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6بالمئة إلى 1021.52 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2013.28 دولار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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