نيكي يعوض خسائر مبكرة ليغلق مستقرا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - عوض المؤشر نيكي القياسي خسائره السابقة لينهي يوم الأربعاء دون تغيير يذكر إذ دعمت النتائج القوية للشركات السوق على الرغم من تأثير حالة الحذر والترقب قبيل الانتخابات البرلمانية في مطلع الأسبوع.

ونزل مؤشر نيكي ثماني نقاط ليغلق على 29098.24 نقطة محافظا على أغلب مكاسبه التي حققها في الأيام الماضية والتي بلغت نحو 500 نقطة. وكان المؤشر قد انخفض في وقت سابق اليوم إلى 28870.25 نقطة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط 0.23 بالمئة إلى 2013.81 نقطة.

وقاد سهم شينكو إلكتريك إنداستريز الارتفاعات في بورصة طوكيو فزاد 14.9 بالمئة وارتفع سهم ماروا للإلكترونيات 12.4 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر انخفض سهم كانون 5.9 بالمئة ونزل سهم نيديك للسيارات 2.9 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)









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