الانتخابات العامة والمستقبل الغامض لرئيس وزراء اليابان الجديد

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طوكيو (رويترز) - أظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قد يخسر أغلبيته في الانتخابات العامة يوم الأحد، مما قد يحول الزعيم الجديد كيشيدا فوميئو إلى رئيس وزراء آخر قصير الأجل ويؤدي إلى عودة حالة عدم اليقين السياسي.

من المرجح أن يظل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان لمعظم حقبة ما بعد الحرب، في السلطة بفضل تحالفه مع شريكه الأصغر حزب كوميتو، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن يفقد مقاعد في مجلس النواب القوي.

حدد رئيس وزراء اليابان الحالي وهو مصرفي سابق فشل في تنشيط الناخبين بالدعوات إلى ”رأسمالية جديدة“ أكثر إنصافًا، وقد حدد هدفًا للائتلاف للحصول على أغلبية 233 مقعدًا في مجلس النواب المكون من 465 مقعدًا، أي أقل بكثير من 276 مقعدًا التي كان يشغلها الحزب الليبرالي الديمقراطي وحده من قبل الدعو للانتخابات.

يبقى التركيز على ما إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يستطيع التمسك بالأغلبية بمفرده. قد تؤدي النتيجة الباهتة لكيشيدا، الذي لم يمض سوى أسابيع على توليه المنصب، إلى دفع الحزب للإطاحة به قبل انتخابات مجلس الشيوخ العام المقبل.

يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى عدم اليقين في السياسة اليابانية.

قال توموأكي إيواي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيهون: ”إن الأداء الضعيف للحزب الليبرالي الديمقراطي يمكن أن يعطي مزيدًا من القوة لحزب كوميتو، حيث يمثل انقطاعًا عن السياسات الأمنية المحافظة التي تحظى بشعبية لدى الجناح اليميني للحزب الليبرالي الديمقراطي“.

وتوقع استطلاع أجرته صحيفة يوميوري اليومية أن يقترب الحزب الليبرالي الديمقراطي من الأغلبية لكنه قد يفشل. وتوقع استطلاع آخر أجرته صحيفة أساهي اليومية أن الحزب سيفقد مقاعد لكنه سيتجاوز 233 مقعدًا.

في خطوة نادرة، نجحت أحزاب المعارضة في تنسيق المرشحين في عدد كبير من الدوائر.

وقال إيواي ”إن تعاون المعارضة في الدوائر ذات المقعد الواحد لافت للنظر. وهذا يعني أن الأصوات التي كانت ستقسم في السابق بين عدة مرشحين ستذهب الآن إلى واحد، مما يمنح المعارضة فرصة واقعية ضد الحزب الليبرالي الديمقراطي “.

االتصويت هو المفتاح

انتخابات يوم الأحد هي الأكثر صعوبة للتنبؤ منذ عودة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى السلطة تحت قيادة شينزو آبي في عام 2012 - وهو الانتصار الذي بشر بأطول فترة رئاسة للوزراء في تاريخ اليابان وأنهت سنوات من الشلل السياسي الناجم عن رؤساء الوزراء ذوي الأبواب الدوارة.

يشعر الناخبون بالإحباط من الكتلة الحاكمة بعد 20 شهرًا من القيود الناجمة عن الوباء والاقتصاد الراكد. بعد أن تنحى آبي عن منصبه بسبب اعتلال صحته العام الماضي، خلفه سوغا يوشيهيدي الذي استقال في سبتمبر / أيلول بسبب الرفض الواسع النطاق لتعامله مع جائحة كورونا..

قد يكون الحزب قد أضر بنفسه أيضًا باختياره كيشيدا لخلافة سوغا، بدلاً من كونو تارو الذي يحظى بالشعبية.

لسوء حظ فشلت المعارضة أيضًا في الحصول على قوة جذب. يوكيو إيدانو، زعيم أكبر حزب معارض في البلاد وهو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، لا يتمتع بالشعبية الكافية حتى مقارنة برئيس الوزراء كيشيدا.

مع وجود حوالي 40٪ من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، ومن المتوقع أن تكون نسبة التصويت هي الأقل في حقبة ما بعد الحرب مؤكدة.

خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي بشكل كبير في انتخابات مجلس الشيوخ الخاصة يوم الأحد في محافظة شيزوؤكا، جنوب غرب طوكيو، على الرغم من زيارتين قام بهما كيشيدا لجذب الناخبين هناك.

كافح كيشيدا لشرح كيف يختلف برنامجه الاقتصادي - الذي يهدف إلى تقليص فجوة الثروة - عن علاج سياسة ”أبينوميكس“ التي انتهجها آبي وخلفه سوغا باستخدام الحوافز النقدية والمالية الهائلة لإنعاش الاقتصاد المحتضر.

لقد تبنى العديد من السياسات الأمنية المحافظة لآبي، ودعا إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي مع التركيز على الصين.

جعل كيشيدا من أكيرا أماري وهو أحد أعضاء الحزب البارزين الأمين العام القوي للحزب الليبرالي الديمقراطي. لقد دفع أماري لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان - وهي سياسة عارضها 40٪ من الشعب.

تشمل ساحات المنافسة الرئيسية أوساكا، ثالث أكبر مدينة في ناغويا، ومركز التصنيع في ناغويا والعاصمة طوكيو، حيث يتعرض العديد من الوزراء الحاليين والسابقين للحزب الليبرالي الديمقراطي لتحدي المعارضة.

وقال كويتشي ناكانو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا، ”مع تمتع الائتلاف بجميع المزايا الهيكلية في الانتخابات، يتوقف الأمر في النهاية على الإقبال“، مشيرًا إلى أن الإقبال المرتفع يميل لصالح المعارضة.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة ستكون أعلى قليلاً من المستوى القياسي المنخفض بعد الحرب عند 52.66٪ في عام 2014.

وقال ناكانو: ”إذا ارتفعت نسبة الإقبال ودخلت الستينيات، فقد تتقدم أحزاب المعارضة في العديد من الدوائر الفردية“.



رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو، اليابان، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. يوجين هوشيكو / رويترز.