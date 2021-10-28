الصين والهند في مجموعة واحدة بكأس آسيا للكرة النسائية

أخبار اليابان

(رويترز) - أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم النسائية 2022 والتي سحبت يوم الخميس في كوالالمبور كلا من الصين المتوجة باللقب ثماني مرات والهند صاحبة الضيافة في مجموعة واحدة.

وسيشارك في البطولة 12 فريقا لأول مرة بعد زيادة العدد من ثمانية منتخبات وستقام في ثلاثة أماكن في غرب الهند ما بين 20 يناير كانون الثاني والسادس من فبراير شباط التالي.

وتضم المجموعة الأولى أيضا إلى جانب الهند والصين منتخب تايوان الفائز باللقب ثلاث مرات وإيران التي تشارك للمرة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية كلا من أستراليا وتايلاند والفلبين وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة المنتخب الياباني حامل اللقب في المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية وفيتنام وميانمار.

وستكون البطولة أيضا بمثابة دورة مؤهلة لنهائيات كأس العالم النسائية التي ستقام في نيوزيلندا وأستراليا في 2023.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الهند والصين وتايوان وإيران.

المجموعة الثانية:

أستراليا وتايلاند والفلبين وإندونيسيا.

المجموعة الثالثة:

اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وميانمار.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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