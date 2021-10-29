الدولار ينخفض واليورو يصعد بعد قرار المركزي الأوروبي

أخبار اليابان

لندن/نيويورك (رويترز) - صعد اليورو بشدة مقابل الدولار يوم الخميس بعد التحركات في أسواق الفائدة وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وبحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش زاد اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.168 دولار. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.6 بالمئة إلى 93.3560.

ويحاول المتعاملون التنبؤ باتجاه أسعار الفائدة واختلافاتها المعدلة لحساب التضخم في مختلف العملات.

وقبل مؤتمر لاجارد الصحفي لم يطرأ تغير يذكر على اليورو نظرا لأن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا وأعاد التأكيد على خطته بمواصلة شراء سندات والحد من ارتفاع أسعار الفائدة في الأعوام المقبلة.

وتراجع الدولار الأسترالي في بادئ الأمر 0.5 بالمئة بعد بيان مجلس الاحتياطي الأسترالي، لكنه سرعان ما عوض خسائره وزاد 0.3 بالمئة مقابل الدولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش.

والتزم بنك اليابان كما كان متوقعا بموقفه المتساهل في اجتماعه ولم يبد الين رد فعل يذكر على ذلك.

وزاد الدولار 0.4 بالمئة إلى 113.38 ين.

وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين خمسة بالمئة إلى 61423 دولارا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)









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