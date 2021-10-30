الممثلة التجارية الأمريكية ستزور اليابان وكوريا الجنوبية والهند

أخبار اليابان





(رويترز) - قال مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي يوم الجمعة إنها ستقوم هي ومساعدتها سارة بيانكي بزيارة اليابان وكوريا الجنوبية والهند للقاء مسؤولين وإجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأضاف المكتب في بيان إنهما ستسافران إلى طوكيو في 15 نوفمبر تشرين الثاني ثم إلى سول في الثامن عشر ثم نيودلهي في 22 من الشهر نفسه.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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