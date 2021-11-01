نجمة تنس يابانية تنصح أوساكا بألا تأخذ الإعلام على محمل الجد

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أولمبياد طوكيو 2020 - التنس - فردي سيدات - الجولة 3 - ملعب أرياك للتنس - طوكيو، اليابان - 27 يوليو/ تموز 2021. أوساكا ناومي خلال مباراتها في الدور الثالث ضد ماركيتا فوندروسوفا من جمهورية التشيك. رويترز / إدغار سو.

(رويترز) - قالت كيميكو ديت المصنفة الرابعة عالميا سابقا إنها تدرك جيدا معاناة نعومي أوساكا لكنها أضافت أن مواطنتها اليابانية يجب أن تجد طريقة للتعامل مع الضغوط التي تصاحب النجاح على المستوى العالمي.

وقالت أوساكا (24 عاما) في بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي إنها ستأخذ استراحة من المنافسات للتركيز على صحتها العقلية بعد هزيمتها في الدور الثالث أمام ليلى فرنانديز.

وواجهت المصنفة الأولى عالميا سابقا صعوبات في العودة لمستواها منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو/ أيار بعد خلاف مع مسؤولي البطولة بشأن الظهور الإعلامي المطلوب والذي قالت إنه كان له تأثير سلبي عليها.

وقال ديت، التي وصل إلى نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، في نشرة شيمبون رقم 1: ”أنا وأوساكا لدينا شيء واحد مشترك“.

”لقد صعدنا الترتيب فجأة ولم نكن مستعدين حقًا لما يعنيه ذلك. شخصيتها هي التي تأخذ كل شيء على محمل الجد بطريقة جادة وهذا يفاقم المشاكل التي كانت تعاني منها“.

وقالت ديت إن طبيعة أوساكا أثرت على طريقة تعاملها مع وسائل الإعلام.

قالت ”أعتقد أنها تأخذ الأسئلة بطريقة مختلفة وهي جادة للغاية في الطريقة التي تتعامل بها مع الأسئلة“.

”يمكنك التعامل مع وسائل الإعلام بعدة طرق/ يمكنك قول كل شيء لهم، أو القليل أو لا شيء. لدي انطباع أن أوساكا تأخذ التزاماتها الإعلامية على محمل الجد.

”ربما تعتقد أنها يجب أن تجيب على جميع أسئلتهم ولذا تشعر بالضغط بهذه الطريقة“.

وقالت ديت، التي أعلنت اعتزالها عام 1996 قبل أن تعود في 2008 وتلعب لتسع سنوات أخرى، إن جميع اللاعبين الكبار تأثروا بالتوتر.

وقال ديت ”لكن عليهم أن يجدوا طريقة للتعامل مع هذه المشاكل“.

”لا يمكنك رفض حضور المؤتمرات الصحفية لمجرد خسارتك. عليك أن تجد طريقة للتعامل مع وسائل الإعلام“.