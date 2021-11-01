مهاجم بزي مهرج يصيب 17 بجراح في قطار بطوكيو

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طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلا (24 عاما) يرتدي زي المهرج، عدو باتمان، هاجم ركاب أحد خطوط القطارات في طوكيو مساء اليوم الأحد وأصاب 17 شخصا بجراح أثناء توجه كثيرين من رواد الحفلات إلى وسط المدينة لحضور تجمعات الهالوين.

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم المشتبه به في موقع الحادث. وأضافت أن رجلا يُعتقد أنه في الستينيات في حالة حرجة بعد تعرضه للطعن.

وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان أن المهاجم رش مادة سائلة حول القطار مما تسبب في نشوب حريق.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر أشخاصا يهربون من عربة قطار شب فيها حريق. وأظهر مقطع فيديو آخر ركابا يهرعون للتسلل خارجين من نوافذ القطار وعلى الرصيف حيث توقف القطار بشكل طارئ.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة يوميوري، وهو يروي لحظات هروب ركاب مذعورين صوب عربة القطار التي كان فيها، "تصورت أنها إحدى خدع الهالوين".

وأضاف "رأيت رجلا يسير في هذا الطريق ويلوح بسكين طويلة ملطخة بالدماء".

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المشتبه به أبلغ السلطات أنه "كان يريد قتل أناس من أجل صدور حكم بإعدامه".

وأفادت وسائل الإعلام بأن الهجوم وقع على خط كيو للقطارات المتجه إلى محطة شينجوكو، أكثر محطات السكك الحديدية استقبالا للركاب في العالم. وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

(إعداد حسن عمار ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

موظفون في خطوط قطارات كينو يسيرون داخل محطة كوكوريو للقطارات حيث وقع هجوم بسكين في طوكيو يوم الأحد. تصوير:رويترز.
موظفون في خطوط قطارات كينو يسيرون داخل محطة كوكوريو للقطارات حيث وقع هجوم بسكين في طوكيو يوم الأحد. تصوير:رويترز.

ركاب يفرون بعد هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية وحارقة على أحد خطوط القطارات الرئيسية في العاصمة طوكيو يوم الأحد في صورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر على تويتر. حصلت رويترز على الصورة من طرف ثالث. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.
ركاب يفرون بعد هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية وحارقة على أحد خطوط القطارات الرئيسية في العاصمة طوكيو يوم الأحد في صورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر على تويتر. حصلت رويترز على الصورة من طرف ثالث. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.

ركاب يفرون من نوافذ قطار بعد هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية وحارقة على أحد خطوط القطارات الرئيسية في العاصمة طوكيو يوم الأحد في صورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر على تويتر. حصلت رويترز على الصورة من طرف ثالث. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.
ركاب يفرون من نوافذ قطار بعد هجوم بسلاح أبيض ومادة حمضية وحارقة على أحد خطوط القطارات الرئيسية في العاصمة طوكيو يوم الأحد في صورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر على تويتر. حصلت رويترز على الصورة من طرف ثالث. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز